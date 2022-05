Samen kijken in Petrusbasiliek Boxmeer

naar heiligverklaring van ‘onze Titus’

BOXMEER - Het was best een emotioneel moment, zegt Ben Wolbers, de pastoor van de Petrusbasiliek in Boxmeer. In een zijbeuk van de kerk keken zo’n 70 mensen naar de heiligverklaring van Titus Brandsma. ‘Gefeliciteerd met onze Titus’, klonk het in de kerk, waar koffie en een stuk vlaai klaar stonden.