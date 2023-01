Schaijk gaat dit jaar wandelen voor Nomi: ‘Ik heb slechte celletjes’

De ouders van Nomi van der Linden hebben in december slecht nieuws gekregen over de situatie van hun dochter, die lijdt aan een neuroblastoom, een kwaadaardig kankergezwel. De vooruitzichten zijn ronduit slecht, vertelden zij in de studio van Radio 538. Die zender hield een actie om geld in te zamelen voor onderzoek en behandeling bij het Prinses Maxima Centrum. ,,Ik heb slechte celletjes", vertelde Nomi zelf. De discjockeys hielden het daarna niet droog.

Extra grote opkomst

Wandelvereniging Ons Genoegen en de Rotaryclub Schaijk - Land van Ravenstein besloten na het zien van het gesprek de handen ineen te slaan en zoveel mogelijk geld op te halen voor Nomi en Kika. ,,We willen in ieder geval genoeg inzamelen om Nomi en haar ouders een mooi weekend in Disneyland Parijs te bezorgen", vertelt Hans Kuijpers van de Rotaryclub. Hij laat doorschemeren dat dit sowieso gaat lukken, omdat tal van ondernemers en particulieren bij voorbaat al een bijdrage hebben toegezegd. ,,Al wat we meer ophalen gaat naar Kika. We hopen dus op een extra grote opkomst van deelnemers voor de Snerttocht dit jaar.”