Schijndel profiteert al ruim een eeuw van de rijkdom van burgemeester Peter Verhagen

Voortaan thuis douchen na de training: voetbal­club AWC uit Wijchen móet energiekos­ten besparen

‘Help AWC de energiecrisis door!’ Het is een oproep die voetbalclub AWC uit Wijchen doet aan zijn leden. Grijpt de vereniging niet in, dan hangt haar een energierekening boven het hoofd die tot 50.000 euro hoger wordt dan vorig jaar. Dat kan de clubkas niet opvangen. Dus mogen leden er doordeweeks niet meer douchen en moeten ze in de weekends vooral blijven hangen in de kantine.

24 januari