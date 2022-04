Sloeg Gravenaar (19) wel met een hamer kin kapot? Verdachte mag onderzoek thuis afwachten

Wat de aanleiding was voor het straatgevecht tussen de Gravenaren bleef onduidelijk. De mannen kenden elkaar niet, al waren ze elkaar wel eenmaal eerder tegengekomen. Het slachtoffer hield in ieder geval forse verwondingen over aan de aanvaring. Hij had een wond op zijn slaap en volgens het Openbaar Ministerie lag zijn kin na het geweld ‘helemaal open’.

Vierkante of ronde kop

Justitie liet na de vechtpartij onderzoeken of het letsel door een hamer kon zijn veroorzaakt. Dat was best mogelijk, stelde een deskundige. Zeker als deze vierkant was. Zijn advocaat merkte vrijdag op dat de bewuste hamer een ronde kop had. De deskundige had de wond niet vergeleken met dit specifieke voorwerp. Naar de aansteker was überhaupt niet gekeken.