Sluizen Weurt en Grave ernstig verouderd: ‘Geen mensen die voorbereidingen nieuwe sluis kunnen uitwerken’

Bevers dreigen instelling 1,5 ton te kosten: gaaswand van 1,5 kilometer nodig om ze te stoppen

Overijverige bevers drijven de Zusters van Julie Postel in Boxmeer op hoge kosten. ,,We zijn binnenkort 1,5 ton kwijt om ervoor te zorgen dat bevers in de toekomst geen schade meer kunnen aanrichten”, aldus Kees Swaanen, bestuurder van erfgoedinstelling Julie Postel.

3 februari