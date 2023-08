Stevige buien met fors onweer in Land van Cuijk vandaag

Bijzondere dubbele regenboog boven de Waal bij Nijmegen: ‘Deze foto kun je alleen in juni en juli maken’

Eén regenboog vinden veel mensen al mooi om te zien, maar twee tegelijk is al helemaal een lust voor het oog. Dit bijzondere verschijnsel komt natuurlijk vaker voor, maar weerman Wouter van Bernebeek had het duo zaterdagavond te pakken in een wel erg fraaie compositie.