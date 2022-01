Straatracer in Beugen is jongeman (20) uit Groesbeek, politie neemt auto in beslag

Teun, Daan, Koen en Sam trekken eropuit om Ledeacker schoon te houden

LEDEACKER - Minstens een keer per maand gaan Teun, Daan en Koen van Asseldonk en Sam van den Heuvel met begeleider Suzan Versteeg in Ledeacker op pad om rommel in de buurt op te ruimen. En ze zijn in de regio niet bepaald de enige. In Land van Cuijk en Boekel doen duizend kinderen dit. Daarmee is de regio koploper in het landelijke project BeestenBende.

21 januari