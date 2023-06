Straatracers die onschuldige zwangere vrouw aanreden, worden vervolgd

Mannen hebben engel op hun schouder na flinke knal tegen boom in Sambeek, bestuurder aangehou­den

Op de Maasstraat in Sambeek is zaterdagavond een auto met daarin twee personen hard tegen een boom gereden. Wonder boven wonder bleven allebei de inzittenden, twee mannen uit Roemenië, ongedeerd. De schade aan het voertuig is groot.