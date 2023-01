Syriër die in Bodegraven werd opgepakt voor mensensmokkel handelde in Overloon in valse documenten

Een 31-jarige Syriër is in zijn woning in Bodegraven gearresteerd omdat hij volgens justitie als tussenpersoon betrokken was bij de smokkel van zeker zes landgenoten naar Nederland. Ook zou hij geprobeerd hebben om twee Syriërs het land in te krijgen.

De Koninklijke Marechaussee verrichtte de aanhouding op dinsdag 10 januari, meldt het Openbaar Ministerie (OM) nu. De man is vorige week vrijdag voorgeleid aan de onderzoeksrechter van de rechtbank Oost-Brabant. Die bepaalde dat de man nog zeker twee weken langer in voorarrest blijft.

Het is niet de eerste keer dat de Syriër is aangehouden. De vorige keer was in juli vorig jaar, toen de man net zijn woning in Bodegraven toegewezen had gekregen. Bij de doorzoeking van zijn huis vonden marechaussees mobiele telefoons en een aanzienlijke hoeveelheid contant geld.

,,De verdachte werd na verhoor in vrijheid gesteld, terwijl de KMar verder onderzoek deed”, volgens een OM-woordvoerder. ,,Tijdens dat onderzoek groeiden de verdenkingen tegen de man. Zo werden er belastende chatgesprekken en filmpjes van mensensmokkel gevonden op de telefoons.”

Valse documenten

Toen de Syriër nog verbleef in het asielzoekerscentrum in Overloon, kwam bij de marechaussee belastende informatie binnen over de man. ,,Volgens die informatie zou de man op bestelling valse documenten, waaronder Syrische paspoorten, doktersverklaringen en eigendomsverklaringen kunnen regelen via familie in het buitenland en daarmee anderen behulpzaam zijn bij mensensmokkel.”

Mensensmokkel is het bieden van hulp en transport aan mensen met als doel ze de grens te krijgen, meldt de rijksoverheid. ,,Mensensmokkelaars maken gebruik van de nood van migranten. Voor veel geld smokkelen ze de migranten Nederland of de Europese Unie binnen. Vaak met gevaar voor het leven of de gezondheid van de migranten.”

