Tankstation overvallen in Velp: dader gaat er met buit vandoor, maar wordt snel gepakt

In Overloon laait de oorlog weer op: Eyewitness nieuw evenement in Oorlogsmu­se­um en museumpark

OVERLOON - Met het nieuwe evenement Eyewitness in oktober wil Oorlogsmuseum Overloon de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog tot leven brengen. Er gaat zelfs gevochten worden in het park rond het museum. Er wordt rekening gehouden met duizenden bezoekers in één weekend.

17 augustus