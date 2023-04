Tegelijk met mij denderde een kudde scholieren de Jumbo binnen: eenzame jongeren haal je er niet uit in de supermarkt

Protest tegen verplaat­sen asielkinde­ren: ‘Ik moet vaak afscheid nemen’

Na drie jaar was Ghena (13) een beetje geworteld in Nijmegen. Tot ze vorig jaar met haar familie werd verplaatst naar Katwijk. ,,Het gaat niet echt goed", zegt ze. ,,Ik moet vaak afscheid nemen.” Het telkens verplaatsen van asielkinderen is schadelijk, stellen jeugdartsen en leraren. Ghena is een van de duizenden kinderen die dit overkomt.