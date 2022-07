Tegenstanders camping De Kuilen heel blij: ‘We gaan het hier nóg mooier maken, we sluiten niks af’

Meer watertap­pun­ten voor gratis drinkwater in Land van Cuijk erbij

BOXMEER - Boxmeer, Maashees, Overloon en Vierlingsbeek krijgen watertappunten. Vanaf eind deze maand of in de eerste twee weken van juli is het zover. Het plaatsen van de vijf watertappunten wordt uitgevoerd door Brabant Water en de Stichting Join the Pipe.

29 juni