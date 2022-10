Terreinwagen met opvallende caravan belandt in de sloot, bestuurder komt met schrik vrij

Scooterrij­der is ‘gevaar op de weg’ en moet 350 euro betalen

DEN BOSCH/BOXMEER - Een destijds 17-jarige jongen uit Boxmeer botste in 2020 in Oeffelt met een opgevoerde scooter tegen een vrouw, die wandelde over een fietspad. Het slachtoffer liep ernstig letsel op.

21 oktober