Tijger Rama van Zoo Parc Overloon is dood, maar schedel keert terug naar de plek waar hij leefde

Veel meer gescheurde kruisban­den sinds corona in Millse kliniek

MILL - Na de coronalockdowns is het aantal patiënten kniebandletsel fors gestegen. Althans, dat vermoedt kliniek ViaSana in Mill. Die zag in 2022 een toename van 60 procent van operaties aan verdraaide knieën en gescheurde kruisbanden: 400 tegen 250 in 2021.

24 januari