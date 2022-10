Tim (31) creëert in Grave snoepwinkel voor autoliefhebbers

Ex-FAST-volleybal­ster Yara van de Ven geniet van nieuwe start in oud decor

GENNEP - Speel je je eerste wedstrijd voor je nieuwe club, sta je alsnog in die zo bekende hal én in hetzelfde kleur shirt. Yara van de Ven stond donderdag tijdens haar debuut voor Zwolle Topvolleybal in Gennep tegenover haar oude team FAST. Zwolle won met 3-1.

29 oktober