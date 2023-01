TOP Oss komt snelste tegengoal in KKD ooit niet te boven: ‘Hoe wij voor de dag komen, dat kan niet’

Het aantal tellen op de klok: acht. Daarmee maakte Herrmann de snelste goal ooit in de Keuken Kampioen Divisie sinds statistiekenbureau Opta de cijfers bijhoudt (2015-2016) en bezorgde de NAC-aanvaller TOP een dramatische start. ,,We weten hoe we de aftrap nemen en daar ging iets mis”, zei Piqué heel droog.

De ervaren verdediger analyseerde de tegengoal. ,,Ik had misschien kunnen aannemen, maar voor mijn gevoel kwam de bal niet lekker om dat te doen. Dus wilde ik de bal verwerken en dat ging niet goed.” TOP moest in de achtervolging en het wedstrijdplan kon de prullenbak in.

Bij vlagen waande NAC zich in een speeltuin en de bezoekers kwamen uit een hoekschop dankzij Jort van der Sande op 0-2. Dankzij Thijs Jansen stond het bij rust slechts 0-2 in plaats van 0-5. ,,Op alle fronten zijn we afgetroefd. Niet eens door een ploeg die heel goed voetbalde, maar puur op duelkracht. Dat kan niet”, foeterde interim-trainer Marcel van der Sloot, die boos was geworden na de eerste helft maar ook hoopvol bleef. ,,NAC hield ons in leven. Ik heb de jongens in de rust gezegd dat we één goal nodig hadden om ons terug in de wedstrijd te knokken.”