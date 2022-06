Transportbedrijf Coenen heeft de ‘coolste toren van Haps’ en hij is 35 meter hoog

Hoogbouw bewuste keuze

,,Het is een bewuste keuze om in de hoogte te bouwen”, vertelt directeur Theo Coenen (39). ,,Al langer zochten wij naar een centrale locatie in de regio. Zo kwamen wij uit op Laarakker, waar hoogbouw werd toegestaan. Wij slaan gekoelde en diepgevroren producten op en dan wil je zo min mogelijk koude verliezen. Dan is hoogbouw op een relatief klein oppervlak de oplossing. Doordat de opslag volledig geautomatiseerd en gemechaniseerd is, kunnen wij de deuropeningen klein houden, die bovendien zijn voorzien van een sluis. Een duurzaam systeem, waardoor zo weinig mogelijk energie verloren gaat.”