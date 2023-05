Trein vol Duitse soldaten crasht bij Kruispunt Beugen

‘Waterschap veel te optimis­tisch over windmolens bij Haps en Oeffelt’

Twee van de vier te bouwen windmolens bij Haps en Oeffelt komen te dicht op woonhuizen. De bouw lijkt onhaalbaar als omwonenden bezwaar maken. Over plannen voor de windmolens is bovendien nog zoveel onduidelijk, dat een snelle bouwvergunning hoogst onzeker is.