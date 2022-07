Twaalf woningen op plek van vroegere garage in Boxmeer, nabij Metworstrotonde

met video Twee maanden na het noodweer: is het wel veilig op de Brink in Sint Anthonis?

SINT ANTHONIS - Er zijn zorgen over de veiligheid op de Brink in Sint Anthonis. Vanavond wordt de nieuwe kiosk geopend, maar in mei vielen er bij noodweer drie grote lindebomen als luciferhoutjes om en de vrees is dat dat ook bij andere kan gebeuren.

8 juli