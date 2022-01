Twee gewonden bij ernstig ongeluk op kruispunt in Beugen

Ik mis je Onze tranen raakten elkaar, zijn laatste woorden voor mij waren: ‘Lieve zus, niet huilen’

,,Coen en ik hebben samen zo’n 30.000 kilometer gefietst. In tien jaar hebben we veel van Nederland en een stuk van Duitsland gezien. Elke dag gingen we op pad. Ik noemde Coen mijn natuurbruur. Van vogels wist hij alles. Vaak had hij rode wangen van de kou of de opwinding.

15 januari