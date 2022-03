Uitslaande brand op industrieterrein in Haps onder controle

Waarschijnlijk is de brand begonnen in het het deel van de bedrijfsloods, gelegen aan Kokerbijl, waar de wasstraat zit. Hier krijgen vrachtauto’s voordat ze verkocht worden, eerst een schoonmaakbeurt.

Knallen en vlammen

Gewonden zijn er niet gevallen. ,,Het bedrijf was al dicht toen de brand is begonnen”, liet de vrouw van eigenaar Damen, verbouwereerd toeschouwer bij de brand, weten. ,,Er was dus niemand meer binnen.”

Hoe de brand is begonnen, was gisteravond nog niet duidelijk. Ook was nog onduidelijk hoe groot de precieze schade is. Het pand dat deels beschadigd raakte, was nog relatief nieuw. GW Damen is hier zo’n drie jaar geleden naartoe verhuisd. Op de website van het bedrijf staat dat Damen B.V. al meer dan 25 jaar ervaring heeft met het importeren en verkopen van gebruikte trucks en trailers.