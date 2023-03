Vader (44) en drie kinderen uit Haps gewond bij ongeluk; 16-jarige zwaargewond

De bestuurder van de gecrashte auto is een man van 44 jaar uit Haps. De andere inzittenden zijn, aldus de politie, zijn kinderen van 12, 14 en 16 jaar. De 16-jarige, een jongen, raakte ernstig gewond.

Over hoe het met vader en de kinderen gaat, die allemaal naar het ziekenhuis werden gebracht, kon de politie zondag aan het begin van de avond niks zeggen.

Wat de oorzaak is geweest van het ongeluk, kan de politie nu nog niet zeggen. ,,Onderzoek naar de oorzaak loopt nog”, aldus een woordvoerder van de politie Oost-Brabant. ,,De auto is in beslag genomen en wordt maandag verder onderzocht.”