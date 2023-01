Vader en zoon Tom en Tom onderscheiden voor jarenlang vrijwilligerswerk voor ouderen

Nieuwe wetgeving of niet: Oss blijft beschermd wonen ook na volgend jaar voor hele regio organise­ren

OSS - Ook de komende vijf jaar blijft de gemeente Oss verantwoordelijk voor beschermd wonen in de hele regio. Door een nieuwe wet is het vanaf 2024 eigenlijk ieder voor zich, maar de gemeenten in Noordoost-Brabant blijven tóch samenwerken.

13:56