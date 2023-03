‘Valt niet mee om met veranderingen om te gaan’

indebuurt.nl Terrasje pakken anno de jaren 80 en 90: zo zag dat eruit in Nijmegen

De lente staat voor de deur en dat betekent: terrassen! Zie jij jezelf al zitten met je gezicht in de zon en een biertje in de hand? Zo niet, dan brengen deze foto’s van Nijmegenaren op het terras in de jaren 80 en 90 je vast in de sferen.