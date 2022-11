Vanaf woensdag ook prikken zonder afspraak in Cuijk

Binnenkort kunt u ereburger worden van Land van Cuijk, of een speciale penning krijgen

CUIJK - Bent u vrijwilliger in Land van Cuijk en zet u zich vol overgave in voor de samenleving? Dan kan het zomaar zijn dat u straks onderscheiden wordt als nieuwe ereburger van Land van Cuijk. Of de Land van Cuijk-penning krijgt. En anders misschien wel de stads- of dorpspenning.

27 oktober