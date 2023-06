Verdwenen heilig beeld staat jarenlang in een tuincentrum: ‘Hij is zwaar beschadigd, gemolesteerd’

Hij stond gewoon tussen de toekomstige kamerplanten. Een houten beeld van een pastoor die met zijn parochianen vol ontzetting kijkt naar het wonder dat zich voor zijn ogen afspeelt. Hij ziet wijn uit een kelk veranderen in bloed, dat op een linnen doek drupt. Gebeurd - volgens overlevering- in het jaar 1400 in Boxmeer. In de negentiende eeuw in eikenhout en bladgoud weergegeven voor het Heilig Bloedaltaar in de Petruskerk.