Vier extra patiënten voor Maasziekenhuis rondom jaarwisseling, onder wie twee jonge tieners

Op de spoedeisende hulp in Beugen meldde zich in de eerste uren van het nieuwe jaar één vuurwerkslachtoffer. Over de ernst van het letsel doet het ziekenhuis geen mededelingen.

Comazuiper

Radboudumc

In het Radboudumc in Nijmegen werden in de nieuwjaarsnacht zes patiënten met vuurwerkletsel geholpen. Vijf patiënten werden geholpen die te veel gedronken hadden; twee van hen werden opgenomen.

In het Nijmeegse CWZ kwamen zes personen met brandwonden en oogletsel binnen. Er waren wel veel ‘alcoholgerelateerde gevallen’.