Vijf uitverkochte Eigenheimerszittingen met acts van eigen bodem in Volkel

De avonden waren gevuld met een mooi gevarieerd programma. Het publiek was dan ook laaiend enthousiast volgens Willem van Sleeuwen van de Piepers, en er waren veel lovende reacties. Zelf stond hij ook drie kwartier in de ton.

Terugkerend thema in sommige sketches was ‘We knalle d’r op’. Dat is ook het motto van prins John Coppens, die met het familiebedrijf onder meer in de vuurwerkverkoop actief is. Ook werden traditiegetrouw de nodige dorpsgenoten op de hak genomen.