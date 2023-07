Visboer Klaas voelt zich behandeld als een kermisklant: 'Ik ben uit het zicht verdwenen'

Belangstel­ling voor wonen in de Heumense kerk valt tegen: tienduizen­den euro af van de verkoop­prijs

De zeventien appartementen die investeerder Peter van Praag maakte in de voormalige Georgiuskerk in Heumen liggen niet goed in de markt. Er woont nog maar een handjevol mensen en in acht maanden zijn er nog maar zes appartementen verkocht. De vraagprijs gaat nu fors omlaag.