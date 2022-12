Vleermuizen tellen, bodem onderzoeken of oudste graf ontdekken

Zwerver (57) is net terug van een trip in Cuba met het Dutch Masters waterpoloteam. ,,Ik heb in de jeugd hoofdklasse gespeeld, lang geleden. Nu train ik zelf nog drie keer per week en speel ik bij Spio uit Venray een wedstrijd in het weekend. Ik kan overal spelen, maar ik denk altijd verdedigend. Ik mag vaak de sterkste tegenstanders uitschakelen.”

Sport is een uitlaatklep voor de directeur van Econsultancy, een adviesbureau in bodemonderzoek, archeologie, milieu, geluid, water en ecologie. Zwerver nam in 1996 met compagnon Leo Oost de vestiging in Swalmen over van hun oude directeur. Geboren en getogen in Schiedam ging hij Mijnbouwkunde studeren in Delft.