Vlees aan de voordeur is razend populair: boerderijwinkels verdubbelen omzet in tien jaar tijd

Het zijn zomaar twee ‘boerderijwinkels’ in de gemeente Land van Cuijk. Beide passen ze naadloos in een landelijke trend. Bijna 4000 boerenbedrijven verkopen inmiddels producten bij hun eigen bedrijf. Samen zijn ze goed voor een omzet van 380 miljoen. Tien jaar geleden was dit de helft. Kortom, booming business, zeker in tijden dat de kerst in aantocht is.