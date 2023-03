Volleybalclub Activia krijgt trainer met een smet: ‘Hij heeft gezegd hier lering uit getrokken te hebben’

Milieuvere­ni­ging wil komst melkveebe­drijf Velp blokkeren: oude vergunning mogelijk verlopen

Een eigen melkveebedrijf. Voor een jonge agrariër is de aankoop van een boerderij met fors weiland in Velp dé kans om zijn droom te verwezenlijken. De eerste 51 koeien staan er inmiddels al op stal. Maar mag hij zomaar een oud landbouwbedrijf nieuw leven inblazen? De milieuvereniging Land van Cuijk denkt van niet en stapt naar de bestuursrechter in Den Bosch.