Voormalige prins carnaval Harrie de Greeff (67) overlijdt in feesttent Grave

UpdateDe festiviteiten in de carnavalstent aan de Loswal in Grave zijn zaterdagavond gestaakt nadat oud-prins carnaval van carnavalsvereniging Pothuusburg Harrie de Greeff (67) onwel werd en overleed. Rond tien uur werd de ambulance gebeld maar iedere hulp kwam te laat.

,,Daarna hebben we de rest van de avond afgelast”, zegt Hilde van Kuppeveld van De Maaspoort, één van de organisatoren van het carnavalsfeest. De komende dagen gaan de activiteiten wel door. ,,Je moet wel, er zit niets anders op. We beseffen het nog niet echt. Verdorie.”

Feest gaat door ‘zoals Harrie dat gewild had’

Volgens Menno ter Horst van carnavalsvereniging Pothuusburg worden de activiteiten voortgezet, daarover is volgens hem contact geweest met de familie. ,,De familie wil dat het doorgaat.” Op ‘uitdrukkelijke wens’ van de familie, staat op de Facebook-pagina van de carnavalsclub: ‘zoals Harrie dat gewild zou hebben’.

De Greeff is een bekende inwoner van Grave. Hij runde het gelijknamige familiebedrijf in caravans en campers. De Greeff stapte in 1976 in de caravanhandel, in een gunstige tijd. Het inkomen van mensen groeide, vrije tijd werd belangrijker. En dus groeide ook zijn bedrijf dat in de jaren die volgden ook tegenslag kende. In december 1993 legde een brand het bedrijf plat.

De Greeff krabbelde op, het bedrijf werd een begrip, niet alleen in de directe omgeving. ,,Zo’n zaak als deze vind je nergens in Nederland, in heel Europa niet”, zei hij niet zonder trots in een interview in deze krant een paar jaar geleden. ,,Zo veel caravans bij elkaar zie je op geen enkele locatie.”

Ballonvaarder met hoogtevrees

Harrie de Greeff vertegenwoordigde 12 jaar lang de VVD in de gemeente Grave. Daarvoor werd hij in 2014, bij zijn afscheid van de gemeenteraad, beloond met een koninklijke onderscheiding. Vier jaar daarvoor was hij gekozen als partijleider in de gemeenteraad, als opvolger van de vertrekkende Peter Hendriks.

De Greeff was ook een fervent ballonvaarder. Opvallend, want hij zei zelf ooit dat hij last had van hoogtevrees. ,,Een diep bord bezorgt me al hoogtevrees, maar hier in de mand op duizend voet heb ik nergens last van.”

