Voortaan kaarsjes bij alle oorlogsgraven in Land van Cuijk op kerstavond

OVERLOON - Niet alleen de graven op het oorlogskerkhof Overloon War Cemetery zijn op kerstavond met kaarsen in het licht gezet. Dat gebeurde ook op andere plaatsen in het Land van Cuijk waar geallieerde slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog begraven liggen.

Dat was voor het eerst. Leo Janssen van Overloon War Chronicles nam daartoe het initiatief. Het leek hem, nu er sprake is van één grote gemeente Land van Cuijk, een goed idee om ook graven van andere plaatsen buiten Overloon bij de herdenkingsactie op kerstavond te betrekken. Daar gebeurde dat dit jaar voor de zesde keer.

,,Op vier plaatsen zijn geallieerden begraven in Land van Cuijk. In Grave 3, in Sint Anthonis 4 en in Westerbeek 12. Overloon telt 281 oorlogsgraven. Dat zijn er samen precies 300.”

Graven adopteren

Hij ging zelf langs de graven buiten Overloon om kaarsen te plaatsen om daarna ook in het dorp waar hij woont aan de slag te gaan. Het is de bedoeling dat ook in de jaren die komen de soldaten buiten Overloon op deze manier worden herdacht. In Overloon werden ook foto's geplaatst van de soldaten die in de graven liggen. Een zoektocht naar beeldmateriaal heeft inmiddels 140 foto's opgeleverd.

Op de andere begraafplaatsen wil Overloon War Chronicles soldaten eveneens een gezicht geven. Daar worden ook mensen gezocht die bij bijzondere gelegenheden de graven willen bezoeken. ,,Om bijvoorbeeld een bloemetje neer te leggen op de verjaardag. Of met Dodenherdenking of zoals nu voor wat extra aandacht met Kerstmis”, zegt Janssen. In Overloon zijn alle graven geadopteerd. ,,Daar hebben we een wachtlijst.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.