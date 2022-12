Vrees voor cholera, ook wel ‘Aziatische braakloop’ genoemd

De overheid is, anno 1832, best goed voorbereid op de komst van cholera. De besmettelijke ziekte, in die dagen ook wel ‘Aziatische braakloop’ genoemd, heeft een betrekkelijk lange aanloop en dat maakt dat Rijk en gemeenten zich kunnen voorbereiden.

Ontstaan in India, steekt de ziekte in 1830 op in Moskou, wordt een jaar later in Wenen ontdekt en trekt dan via Pruisen en zeeschepen westwaarts, zodat in oktober 1831 de eerste Engelse zeelui worden besmet. Dan volgt Calais (maart 1832) en een maand later België.