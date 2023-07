Vrijspraak voor heling sproeiapparaat in Boxmeer: ‘Ik denk dat uw verleden u hier parten speelt’

Duizenden huishou­dens uren zonder stroom, ook verkeers­lich­ten uitgeval­len

In Nijmegen-Noord zijn woensdagochtend duizenden huishoudens urenlang verstoken geweest van elektriciteit. Door een storing was de stroom uitgevallen. Ook de openbare verlichting en verkeerslichten werkten niet meer in grote delen van Lent. Kort na 12.00 was er weer stroom.