Vrijwilligers kermis Overloon: ‘Een kermis moet je altijd nieuw leven inblazen’

,We zijn een relatief klein dorp en je ziet om ons heen de kermis teruglopen”, zegt Martijn von der Heide van de Lónse Kermis. ,,In alle dorpen. Holthees, Maashees, Smakt.”

In Overloon riepen ze dat vier jaar geleden een halt toe door naast de kermis activiteiten op touw te zetten. ,,Het afgelopen jaar is het aantal vrijwilligers verdubbeld. We hebben een breed bereik in Overloon. We voegen activiteiten toe, vergroten de kwaliteit. We houden bijvoorbeeld een kermisspeurtocht.”