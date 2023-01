Vrouw (43) op speedpedelec ernstig gewond door botsing in het donker tegen trailer zonder licht

Muzikanten uit Brabant en Gelderland verenigen zich in jazzband M-five: ‘Jazz met funky uitstapjes’

MEGEN - Ze waren al jaren via allerlei muzikale dwarsverbanden, schnabbels en bigbandoptredens met elkaar verbonden. En nu slaan vijf ras-muzikanten de handen ineen in een nieuwe jazzformatie: M-five. Zondag is de kick-off.

12:04