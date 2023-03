De automobilist negeerde een stopteken op de A77 bij de Duitse grens en ging er met een zeer hoge snelheid vandoor. Tijdens de achtervolging lapte de man alle verkeersregels aan zijn laars en haalde gevaarlijk in met hoge snelheid.



De marechaussee en de politie wisten de man klem te rijden op de Beugenseweg (N621) bij Oeffelt. De man is daarop uit de auto gehaald en gearresteerd. Hij was niet in het bezig van een rijbewijs. De marechaussee heeft de auto doorzocht, maar het is niet bekend of er iets is aangetroffen.



Een vrouw die ook in de auto zat is niet aangehouden. Zij moest op eigen kracht haar weg vervolgen en met de bus naar huis, de auto is in beslag genomen.