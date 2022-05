Waarin een klein dorp groot kan zijn: Maashees zamelt geld in voor rolstoelauto

Wat als je noodgedwongen in een rolstoel zit, je maar een kleine afstand kunt overbruggen en naar het ziekenhuis moet, of naar een verjaardagsfeest? Dan is een auto waar je met je rolstoel in kunt een uitkomst. En dat is nou precies wat de actie Mûszès on Wheels beoogt: een rolstoelauto voor het dorp regelen waarvan alle inwoners gebruik kunnen maken.