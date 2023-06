Wanneer moet de Boxmeerse kermis gehouden worden? Dit vinden jullie

Een dorp vol trotse vlaggen: ‘Nergens zo skon, Zeeland, daar kom ik vandaon’

ZEELAND - De inwoners van Zeeland zijn trots op hun dorp en dat dragen ze breed uit in een vrolijke Kerkstraat vol vlaggen met tekstregels uit meer of minder bekende liedjes over Zeeland. Donderdag werden de banieren opgehangen, Kwartjesvolk kwam als hofleverancier van de teksten even kijken naar het eindresultaat.