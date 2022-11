Warm welkom voor jonge asielzoekers in Cuijk, maar ‘wacht nog even met initiatieven’

CUIJK - De ruim vijftig jonge asielzoekers die vanaf dinsdag in Hotel Van der Valk in Cuijk verblijven, moeten zich welkom voelen in hun nieuwe, tijdelijke, woonplaats. Dat laat de wijkraad Heeswijkse Kampen weten.

De asielzoekers in de leeftijd van 15 tot 17 jaar waren tot begin deze week ondergebracht in het Van der Valk-hotel in Nuland, maar verhuisden naar Cuijk. Het gaat om jongeren van wie wordt uitgegaan dat ze een grote kans hebben op een permanente verblijfsstatus.

Koude en donkere dagen

‘De Heeswijkse Kampen is een grote, kinderrijke wijk met veel gezinnen. En een groot hart voor kinderen’, staat in de verklaring van de wijkraad van de grootste Cuijkse woonwijk. ‘Wij streven er als wijkraad naar om samen met de wijk en eventueel geheel Cuijk een bijdrage te leveren aan het welzijn van deze jongeren die het ongetwijfeld moeilijk hebben. We hopen dat we met zijn allen deze jongeren tijdens deze koude en donkere dagen rond kerst een klein beetje licht en warmte kunnen bieden.’

Wachten

De wijkraad vraagt echter wijkbewoners te wachten met het ontplooien van initiatieven tot duidelijk is hoe en wat er nodig is. Met behulp van de instantie die de begeleiding van de jongeren doet, wordt gekeken waar behoefte aan is.

De inwoners van de wijk de Heeswijkse Kampen lieten zich onlangs al van hun beste kant zien toen er een spontane inzamelingsactie was voor kinderen die op de vlucht zijn voor de oorlog in Oekraïne.

Het is de bedoeling dat de jongeren uit landen als Syrië, Eritrea en Somalië drie maanden in Cuijk blijven. De minderjarige vluchtelingen worden opgevangen in een aparte vleugel van het hotel, gescheiden van de overige gasten. Ze worden begeleid hulporganisatie Nidos, een onafhankelijke voogdijinstelling.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.