Wat Jan des Bouvrie niet voor elkaar kreeg, lukt dit restaurant wel: goed eten met gevoel voor stijl

Sluiting van de baan, lunchroom Markant blijft soep en broodjes serveren

Lunchroom Markant in hartje Sint Anthonis blijft open. De sluiting per 1 juli is van de baan. Overname voor een doorstart is niet nodig. Directeur Frank Roefs van de overkoepelende zorginstelling Bronlaak heeft dat bekendgemaakt aan cliënten, ouders en medewerkers.