Wat zou Mill zijn zonder deze knusse plek, waar moeders elkaar ontmoeten en ouderen koersballen? ‘Zou in een gat vallen’

Zorgen in Land van Cuijk over extra herrie door komst F35 naar Volkel

VOLKEL/BOEKEL - De Boekelse CDA-fractie maakt zich zorgen over geluidsoverlast door de komst van de F-35 op vliegbasis Volkel komende zomer. Dat is aanleiding voor vragen aan het college. Ook in Land van Cuijk zijn hier al langer zorgen over.

16 maart