Weerman Bert Vloet (82) uit Overloon geeft tips over omgang met hitte: ‘Er komen klamme nachten aan’

Hoe is het weer?

,,Dat is zeer standvastig, ongekend met veel heldere dagen en een kurkdroge lucht. Wist je dat we dit jaar bijna 40 procent te weinig neerslag hebben in vergelijking met normaal? We zitten op 330 millimeter, we moeten 500 hebben. En door het zeer zonnige weer is de verdamping ook nog eens groter.”