‘White Lives Matter’ geprojecteerd op UWV-gebouw in Venlo, nog vóór die leus op de Erasmusbrug te zien was

Beelden van de projectie op het UWV-gebouw werden op sociale media gedeeld. Te zien is hoe met een beamer op de Prinsessesingel aan de rand van het stadscentrum op de gevel van het UWV-gebouw in blauwe letters de tekst ‘White Lives Matter’ wordt geprojecteerd. De actie heeft volgens Anti Discriminatie Voorziening Limburg (ADV) op 28 december plaatsgevonden.

Scholten laat weten de actie in zijn stad ‘verwerpelijk en on-Venloos’ te vinden. Het UWV is boos over de actie in Venlo. ,,UWV is er voor ons allemaal en wil dat iedereen kan meedoen in de samenleving”, aldus een woordvoerder van het UWV in een verklaring. ,,Dat juist ons kantoor in Venlo is misbruikt voor de projectie van deze verwerpelijke, discriminerende tekst vinden wij dan ook onacceptabel. UWV heeft contact met de gemeente over mogelijke vervolgstappen.”

Erasmusbrug

Op oudejaarsavond zorgde een soortgelijke actie in Rotterdam landelijk voor ophef. Op de Erasmusbrug werden leuzen als ‘Vrolijk blank 2023’ en ‘White Lives Matter’ geprojecteerd. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam stelt dat de actie strafbaar is. Er is een onderzoek gestart.

Het is niet duidelijk of de mensen achter de actie in Venlo ook verantwoordelijk zijn voor de projectie in Rotterdam. Actievoerders beweren dat de beamer in Venlo werd getest voor de projectie op de Erasmusbrug op oudejaarsdag in Rotterdam.

Aangifte

Burgemeester Antoin Scholten gaat maandag overleggen met de politie welke stappen ondernomen kunnen worden. Inmiddels is begonnen met het verwijderen van stickers in het centrum van Venlo met een soortgelijk opschrift. Dat heeft een woordvoerder van de gemeente laten weten.

Het Openbaar Ministerie (OM) doet inmiddels strafrechtelijk onderzoek naar de racistische actie in Rotterdam. De teksten die op de Erasmusbrug verschenen, zouden niet binnen de vrijheid van meningsuiting vallen. ,,Een van die grenzen is dat uitingen nooit mogen aanzetten tot discriminatie of een andere bevolkingsgroep mogen beledigen”, aldus het OM eerder deze week.

Op oudejaarsavond zorgde een soortgelijke actie in Rotterdam landelijk voor ophef. Op de Erasmusbrug werden beelden van leuzen als ‘Vrolijk blank 2023’ en ‘White Lives Matter’ geprojecteerd. Het openbaar ministerie in Rotterdam stelt dat de actie strafbaar is en doet onderzoek. Het is niet duidelijk of de mensen achter de actie in Venlo ook verantwoordelijk zijn voor de projectie in Rotterdam. De actievoerders beweren dat de beamer in Venlo werd getest voor de projectie op de Erasmusbrug op oudejaarsdag in Rotterdam.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.