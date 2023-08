Wielrenner gewond naar het ziekenhuis na botsing met auto in Overloon

Na hitte, regen en storm genieten Nijmeegse scouts nu in airco en echte bedden van Seoel

Van de hitte en wateroverlast in tentjes op het grote jamboreeterrein naar airco’s en echte bedden van overdekte locaties in Seoel. De Nijmeegse scouts die momenteel deelnemen aan de World Jamboree in Zuid-Korea kunnen nu uiteindelijk toch volop genieten van hun eenmalige avontuur.