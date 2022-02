Wielrenner komt onder vrachtwagen in Ledeacker; met spoed naar ziekenhuis

Alterna­tief voor de Mèrtzit­ting, Metworst mogelijk toch met publiek

BOXMEER/GENNEP - Een Metworstrennen zonder publiek. Dat was het plan omdat evenementen door corona niet toegestaan waren. Maar nu er versoepelingen in het coronabeleid aankomen, is de wedstrijd op carnavalsmaandag met publiek een reële optie geworden. Maar de Mèrtzitting in Gennep met vierduizend man op een plein. Dat gaat niet door.

