Woningnood bestrijden met appartementen naast een oud klooster? In Sambeek is niet iedereen er blij mee

Uitgescha­kel­de Russische tank is weer terug bij het Vrijheids­mu­se­um in Groesbeek

De omstreden Russische tank die vorig jaar zwaar werd beschadigd in Oekraïne staat weer op zijn ‘oude’ stek bij het Vrijheidsmuseum in Groesbeek. Het oorlogstuig was twee weken lang uitgeleend aan debatcentrum De Balie in Amsterdam en was te zien op het Leidseplein.