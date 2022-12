Zakkenroller (34) slaat tijdens kerst toe in Cuijkse kroegen: ‘Hij liep gelukkig de brandgang in, anders was ‘ie weg’

De man mengde zich op Tweede Kerstdag onopvallend tussen het feestgedruis in de Cuijkse cafés. ,,We hadden hem niet in de gaten", zegt Marleen Kuipers-Smits van Tapperij Kansas. ,,We waren druk bezig met spelletjes, ondertussen sloeg hij zijn slag. Totdat iemand hem in de smiezen kreeg.”